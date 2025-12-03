CDMX ha destinado 33 millones de pesos para indemnizar daños causados por baches en seis años

Durante los últimos seis años, la autoridad de la CDMX ha desembolsado al menos 33 millones de pesos en indemnizaciones para automovilistas cuyos vehículos resultaron afectados por baches en vías públicas de la ciudad. El dato —según registros oficiales— refleja un impacto continuo de la infraestructura vial deficiente sobre la ciudadanía.

Daños vehiculares y accidentes: un riesgo latente en la capital

Los baches en calles y avenidas representan una amenaza constante para conductores, motociclistas y peatones. Golpes a neumáticos, daños a suspensión, accidentes inesperados —muchas veces por esquivar hoyos— se han convertido en eventos recurrentes, lo que explica el número creciente de reclamaciones e indemnizaciones.

Las indemnizaciones se otorgan tras presentar evidencia —como fotografías, peritajes mecánicos o comprobantes de reparación— ante las autoridades de tránsito o instancias responsables de la vialidad. Una vez evaluado el daño, la ciudad responde mediante pagos directos o compensaciones, estrategia que busca reconocer su responsabilidad cuando la vía presenta fallas.

Críticas a la estrategia: parche en vez de prevención

Aunque estas indemnizaciones benefician a algunos conductores, expertos en urbanismo advierten que el mecanismo no sustituye la rehabilitación integral de calles y avenidas. Señalan que el gasto recurrente en pagos reduce los incentivos para invertir en mantenimiento preventivo y reparación oportuna.

Impacto social y económico en automovilistas

Para muchos ciudadanos, un bache significa un gasto imprevisto y a veces elevado: reparaciones, tiempo detenido y trámites administrativos. Las indemnizaciones ayudan, pero no compensan los costos indirectos como pérdida de tiempo, movilidad limitada o depreciación del vehículo.

Hacia un plan permanente de mantenimiento vial

Especialistas sugieren que, junto con las indemnizaciones, la ciudad debería implementar un plan sostenido de mantenimiento vial para reducir riesgos. Esto incluiría revisión periódica de calles, asfaltado oportuno, señalización adecuada y vigilancia constante, con el fin de disminuir la ocurrencia de daños y la necesidad de pagos futuros.

