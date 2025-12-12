CDMX prohíbe exhibir perros y gatos en jaulas o vitrinas para venta: nueva era en protección animal

La Ciudad de México dio un paso histórico en la protección animal al prohibir la exhibición de perros y gatos en jaulas o vitrinas en establecimientos comerciales. La nueva normativa, aprobada por la Asamblea Legislativa, busca poner fin a una práctica extendida que organizaciones defensoras de animales han criticado por años por su impacto en el bienestar de las mascotas.

La iniciativa responde a múltiples denuncias y campañas ciudadanas que documentaron el estrés, la mala atención y las condiciones inadecuadas en las que permanecían animales en tiendas, esperando ser vendidos. Al mantener a los perros y gatos en espacios pequeños y expuestos a la vista de clientes, se normalizaba una forma de comercio que, según activistas, vulnera derechos básicos de los animales y promueve su objeto de consumo.

El marco legal establece que ninguna tienda podrá exhibir mascotas en jaulas o vitrinas, y ordena que los animales destinados a adopción o venta se mantengan en espacios que permitan su libre movimiento y bienestar. Con ello, se busca garantizar un trato digno, reducir el riesgo de enfermedades asociadas a condiciones de encierro y fomentar prácticas responsables entre los establecimientos que lidian con animales.

Autoridades explicaron que esta reforma también abre la puerta a un cambio cultural más amplio: se alienta a los ciudadanos a optar por adopciones éticas en lugar de compra impulsiva. Bajo el nuevo esquema, las tiendas deben implementar espacios de interacción adecuados y proporcionar información clara sobre el cuidado de los animales, con el objetivo de que la decisión de llevar una mascota a casa sea consciente y responsable.

El incumplimiento de estas disposiciones acarrea sanciones económicas significativas. Los comercios que violen la prohibición pueden enfrentar multas considerables y hasta el retiro de licencias, con lo cual las autoridades buscan desincentivar fuertemente la exhibición tradicional en jaulas.

