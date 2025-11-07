En CDMX trasladan al Reclusorio Norte a presunto acosador de Sheinbaum

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) trasladaron al Reclusorio Norte a Uriel N, señalado como presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum y de otras mujeres en el Centro Histórico. El operativo se realizó la tarde del jueves por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, Uriel N fue llevado desde la Fiscalía de Delitos Sexuales hasta el penal ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde permanecerá bajo resguardo hasta su presentación ante un juez. Las autoridades indicaron que el detenido podría enfrentar cargos por acoso sexual y otros delitos conexos.

Se prevé que este viernes el hombre comparezca ante un juez de control, quien determinará si es vinculado a proceso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formulará la imputación correspondiente, mientras el Ministerio Público reúne las pruebas para sustentar el caso.

Las autoridades señalaron que el imputado podría optar por un procedimiento abreviado si acepta su responsabilidad en el presunto acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum y otras mujeres, así como la pena que se le imponga.

El sujeto, de 33 años, fue arrestado la noche del martes tras ser acusado por varias mujeres de realizar tocamientos indebidos en la vía pública. Una de las víctimas, de 25 años, solicitó ayuda a policías en la colonia Centro, lo que permitió su detención en Paseo de la Condesa.

Según la SSC, las primeras investigaciones vinculan al detenido con al menos tres casos distintos de acoso sexual, uno de ellos cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Otro de los incidentes habría ocurrido en las calles Bolívar y Tacuba, donde una tercera víctima presentó su denuncia.

La Fiscalía de Delitos Sexuales mantiene abiertas las carpetas de investigación para determinar si existen más denuncias contra el presunto acosador. Además, se espera la colaboración de peritos y testigos que ayuden a fortalecer la acusación.

Por ahora, Uriel N permanecerá en el Reclusorio Norte mientras el Ministerio Público define su situación jurídica en las próximas horas, en tanto la SSC continúa las investigaciones para evitar que el caso quede impune.