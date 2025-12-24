Zona metropolitana de la CDMX ajusta transporte público en Navidad

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) aplicarán horarios especiales en los principales sistemas de transporte público durante el 24 y 25 de diciembre de 2025, como parte de las medidas habituales por la disminución en la demanda de usuarios durante las fiestas decembrinas en la Zona Metropolitana.

Las autoridades de la Ciudad de México y el Edomex informaron que el ajuste también busca permitir que el personal operativo de los sistemas de movilidad pueda convivir con sus familias en estas fechas, sin afectar por completo el servicio para quienes deban trasladarse.

Los cambios aplicarán en el Metro, Metrobus, Ferrocarril Suburbano y Cablebús, por lo que se recomienda a la población planear con anticipación sus traslados si se desplazan dentro o hacia la Zona Metropolitana durante Nochebuena y Navidad.

El Ferrocarril Suburbano, que conecta Buenavista con Cuautitlán, operará el 24 de diciembre de 05:00 a 23:00 horas. Para el 25 de diciembre, el servicio será de 07:00 a 00:30 horas, con un intervalo aproximado de 15 minutos entre trenes.

En el caso del Metro de la Ciudad de México, el 24 de diciembre el servicio funcionará de 05:00 a 23:00 horas, con la última salida de trenes programada a las 22:30 horas. El 25 de diciembre, el horario será de 07:00 a 00:00 horas.

El sistema Metrobus también modificará sus horarios. El 24 de diciembre brindará servicio de 04:30 a 21:00 horas, mientras que el 25 de diciembre operará de 05:00 a 00:00 horas en la mayoría de sus líneas.

Por su parte, el Cablebús de la CDMX aplicará horario especial únicamente el 25 de diciembre, cuando las tres líneas operarán de 07:00 a 23:00 horas.

Las autoridades recordaron que, pese a la reducción de horarios en algunos sistemas de transporte público, los usuarios pueden recurrir a otras alternativas de movilidad, como taxis libres o servicios de transporte por aplicación, que suelen mantenerse disponibles durante todo el día en la Zona Metropolitana.

