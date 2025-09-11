Confirman tres muertos tras explosión de pipa con gas en CDMX

La tarde de este miércoles se registró un incendio de gran magnitud en la Ciudad de Mexico (CDMX), tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que dejó un saldo de tres muertos y 70 lesionados, de los cuales 19 se encuentran en estado grave.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, acudió de manera inmediata al lugar del siniestro, donde supervisó las labores de atención de los equipos de emergencia y confirmó que los menores de edad y adultos afectados recibieron atención médica.

El anuncio del piloto de la emergencia inicial destacó que las personas fueron trasladadas a diversos hospitales mediante ambulancias del ERUM, de la Cruz Roja, de Protección Civil de Iztapalapa y de municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl y La Paz, además de aeronaves del equipo Cóndores de la SSC.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Entre los hospitales que recibieron a los afectados se encuentran: Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, Hospital de la colonia Ampliación Emiliano Zapata, Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz, Hospital General del ISSSTE José María Morelos y Pavón, Hospital Regional del ISSSTE Ignacio Zaragoza e Instituto Nacional de Rehabilitación Rubén Leñero.

Clara Brugada agradeció la participación de las dependencias involucradas, incluyendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, así como de los municipios conurbados de Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Texcoco y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Brugada, indicó que el chofer de la pipa está vivo, pero muy grave