Ceci Flores exige protección para familias buscadoras ante la creciente violencia

La activista Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, pidió a las autoridades reforzar la protección a las familias y a los colectivos de búsqueda. Su llamado surge después de los recientes hechos de violencia que han cobrado la vida de activistas en distintas regiones del país.

El medio A dónde van los desaparecidos ha documentado amenazas, agresiones y ataques directos contra buscadoras. Según su registro, grupos delictivos han asesinado a al menos 27 personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos entre 2010 y hoy.

“Las familias siguen buscando sin garantías de seguridad”

En entrevista, Ceci Flores destacó que la seguridad de las familias buscadoras debe ser una prioridad nacional. Explicó que siguen trabajando en zonas de alto riesgo y sin garantías reales de protección.

“Creo que la autoridad si de verdad hiciera su trabajo, pero lo que le corresponde, no hacer esa colaboración que hacen con los cárteles porque trabajan más con cárteles que con la ciudadanía que deberían de proteger y cuidar, si ellos hicieran de verdad su trabajo de sensibilidad con la ciudadanía este tipo de situación que tenemos, estas masacres que hay todos los días, ejecuciones, desapariciones, eso es lo que les pedimos que de verdad hagan su trabajo y protejan a la ciudadanía”, expresó Flores Armenta.

Lee más: Tres jóvenes de Los Cabos entre los siete abatidos en enfrentamiento en Culiacán

Reacción al asesinato del alcalde de Uruapan

La activista también habló sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el fin de semana durante el Festival de Velas por el Día de Muertos. El crimen generó indignación nacional.

Flores respondió al homicidio desde sus redes sociales, donde lanzó una crítica directa a las autoridades por sus mensajes oficiales. Cuestionó la utilidad de las condolencias institucionales cuando —dijo— las instituciones no previnieron la violencia.