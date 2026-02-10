CECyTE BCS inicia preinscripciones: Bachillerato garantizado y sin examen de selección

El acceso a la educación media superior en el estado da un paso firme hacia la inclusión. En primer lugar, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California Sur (CECyTE BCS) anunció que el proceso de preinscripciones para el nuevo ingreso estará vigente del 2 de marzo al 25 de mayo. Asimismo, el trámite se realizará de manera presencial en los 23 planteles ubicados en Mulegé, Comondú, La Paz y Los Cabos, requiriendo únicamente el acta de nacimiento y el certificado escolar.

Una de las noticias más relevantes para la comunidad estudiantil es el cambio en la evaluación de ingreso. De hecho, el director general del subsistema, Vladimir Torres Navarro, explicó que el próximo 30 de mayo se aplicará un examen diagnóstico, eliminando por completo el concepto de “examen de selección”. Debido a esto, se garantiza que el bachillerato sea para todos. “La prepa es para todos, no debe haber motivo alguno que le impida a un joven continuar sus estudios”, enfatizó Torres Navarro.

Certificación laboral y pase directo a la universidad

Por otro lado, el CECyTE BCS no solo ofrece un certificado de bachillerato, sino que ahora actúa como entidad certificadora de competencias laborales. Por ejemplo, los egresados obtendrán una acreditación técnica con reconocimiento nacional, lo que facilita su inserción inmediata al mercado de trabajo. Sin embargo, para quienes desean seguir estudiando, el subsistema mantiene convenios de libre tránsito con diversas universidades, asegurando un lugar en el nivel superior para sus alumnos. Por esta razón, la confianza de los padres de familia ha crecido, manteniendo al colegio con una de las tasas de deserción más bajas del país.

Expectativas para el ciclo 2026

Sin duda, la demanda por un espacio en estos planteles es alta. Actualmente, el subsistema atiende a cerca de 10 mil alumnos y se espera que para este ciclo se integren aproximadamente 3,400 jóvenes de nuevo ingreso. En resumen, las inscripciones formales se llevarán a cabo del 10 al 21 de agosto, una vez realizado el diagnóstico de mayo. De igual forma, el director aseguró que cuentan con carreras técnicas modernas y actualizadas que responden a las necesidades actuales de los sectores productivos en la entidad.

Finalmente, el CECyTE BCS reafirma su posición como una de las opciones educativas más sólidas de Baja California Sur. En conclusión, la eliminación de barreras para el ingreso y la suma de certificaciones laborales convierten a este subsistema en un pilar para el desarrollo juvenil sudcaliforniano. Con estas acciones, el gobierno estatal busca que ningún joven se quede atrás en su formación académica durante este 2026.

