CECyTE BCS proyecta ofrecer la carrera técnica en enfermería en Los Cabos a partir de 2026

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur (CECyTE BCS) planea ampliar su oferta académica de carreras técnicas en Los Cabos a partir del ciclo escolar 2026, con el fin de responder a la creciente demanda de espacios educativos y perfiles laborales en sectores clave del municipio.

En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México, el director estatal del subsistema, Vladimir Torres Navarro, informó que se contempla la apertura de nuevas especialidades técnicas en logística, ventas y salud, con énfasis en la carrera de técnico en enfermería, debido a la alta demanda por parte de hospitales y hoteles en la región.

“Otro aspecto que estamos evaluando también en Los Cabos es la actualización de las carreras. Vamos a iniciar este periodo con un estudio de factibilidad para abrir carreras técnicas. Vamos a explorar opciones en logística y ventas, pero también en enfermería, donde hay una demanda interesante en Los Cabos; los hoteles y hospitales requieren personal capacitado”, señaló.

Alta demanda educativa en Los Cabos

La posible expansión de la oferta educativa técnica en Los Cabos también contempla incrementar la capacidad de ingreso en los planteles de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Actualmente, la demanda supera la oferta: tan solo en la delegación de Cabo San Lucas se registraron cerca de 1,000 solicitudes de ingreso, de las cuales solo 600 estudiantes fueron aceptados.

Ante esta situación, CECyTE BCS busca ampliar no solo las carreras técnicas disponibles, sino también los espacios y recursos en sus planteles para garantizar una cobertura más amplia en el municipio.

