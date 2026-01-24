Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 24 de Enero, 2026
Activan cédulas de búsqueda por desaparición de dos hombres en Valle del Mezquite

El colectivo Búsqueda x La Paz activó cédulas por la desaparición en Valle del Mezquite de dos hombres que habrían sido privados de la libertad en La Paz.
24 enero, 2026
IMG: Archivo| Especial

El colectivo Búsqueda x La Paz activó recientemente dos cédulas de búsqueda por la desaparición de dos hombres en la colonia Valle del Mezquite, en la ciudad de La Paz, quienes presuntamente habrían sido privados de la libertad por personas desconocidas.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, durante la mañana del viernes 23 de enero se alertó sobre la presunta privación ilegal de la libertad de ambos hombres, luego de que un grupo de personas ingresara a un domicilio de la colonia Valle del Mezquite y los sacara por la fuerza, con rumbo desconocido.

Posteriormente, durante el fin de semana, el colectivo Búsqueda x La Paz confirmó la activación de las cédulas de búsqueda para la localización de Lionso Gómez Castro, de 55 años de edad, y Jeimy Luciano Pineda Green, de 27 años, detallando que ambos fueron sustraídos de su vivienda y que hasta el momento se desconoce su paradero.

Ante estos hechos, Búsqueda x La Paz solicitó el apoyo de la ciudadanía, exhortando a que cualquier información que contribuya a la localización de los dos hombres sea enviada mediante mensaje directo a la página oficial del colectivo o a través del número de denuncias anónimas.

Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Baja California Sur emitió también cédulas oficiales de búsqueda para ambos casos, sin que hasta ahora se haya informado sobre avances en su localización.

Cabe señalar que estas desapariciones se suman a otros reportes recientes difundidos por el colectivo, en los que se ha alertado sobre personas que presuntamente han sido privadas ilegalmente de la libertad en distintos puntos de la entidad.

