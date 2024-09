Celebra el H. XVII Ayuntamiento de La Paz la última sesión de Cabildo

El sábado 21 de septiembre, el H. XVII Ayuntamiento de La Paz celebró su última sesión ordinaria de Cabildo.

En el orden del día se abordaron 19 puntos, y los integrantes del Cabildo aprovecharon la oportunidad para agradecer a la ciudadanía y exponer algunos de los resultados de su gestión.

Entre los temas que se discutieron, se incluyeron la aprobación de un convenio de colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres para la implementación de paraderos seguros, la asignación del nombre oficial a la colonia Paredones, la reasignación de nomenclaturas a 29 calles de El Sargento y el cambio de categoría de subdelegación a delegación de El Pescadero.

Al término de la sesión, la primera regidora, Ma. Teresa Ruiz Soto, expresó su satisfacción por el trabajo realizado. Reconoció el desempeño de los servidores públicos del Ayuntamiento de La Paz, especialmente a aquellos de base que continúan con sus funciones administración tras administración.

“A la población en general, que nos están viendo, también decirles que yo, como su representante, no les quede mal. Siempre cumplir y me voy con esa satisfacción del deber cumplido. Pueden ver en toda esta lista de asistencias a las sesiones, a las reuniones de comisiones y todo”, dijo.

En medio de los logros, también se expusieron algunos pendientes de la administración municipal. La quinta regidora, Osiris del Carmen Lara, sostuvo que les quedaron a deber a las personas con discapacidad, a quienes se les prometió un transporte público incluyente.

“Si bien es cierto que en esta administración hubo participación del sector de personas con discapacidad, muchas cosas quedaron en el aire. Me preocupa bastante no saber qué va a pasar en la próxima administración, cuando se dijo en su momento que iba a haber unidades adaptadas desde el arranque de este nuevo sistema de transporte, lo cual no hemos visto hasta la fecha”, manifestó.