¡Gratis! La Paz celebra el Día de Muertos con arte, danza y la velación tradicional

Día de Muertos será festejado con una semana completa de eventos culturales y artísticos en La Paz, Baja California Sur. El Ayuntamiento de La Paz extendió una invitación oficial a la población para participar en las actividades que se realizarán en el Centro Municipal de las Artes (CMA). El programa se llevará a cabo del martes 28 de octubre al sábado primero de noviembre.

Las actividades de esta celebración, que son totalmente gratis, iniciarán el 28 de octubre. Ese día se programó una mesa redonda a las 12:00 del día, titulada “La muerte en nuestra sociedad contemporánea”.

La mesa redonda contará con la presencia de:

Fernando Moreno

Georgina Huerta

Crispín Montoya

George Eichenseer

Bajo la moderación de: Rodrigo Hale. Julieta Elorriaga Verplancken, encargada del recinto, fue quien dio a conocer los detalles del programa.

Teatro, exposiciones y homenaje póstumo

El miércoles 29 de octubre, el foco estará en las artes escénicas y visuales a partir de las 5:00 de la tarde. El grupo de teatro “Maraña”, dirigido por Jany Campo, presentará la puesta en escena “Entre tumbas y recuerdos”.

También en esta jornada se podrá visitar la exposición “Entre calacas y recuerdos”. Además, se rendirá un homenaje póstumo al Maestro Martín Jara, quien se desempeñó como docente del espacio cultural.

Proyección de cine y festival dancístico

El jueves 30 de octubre los festejos en el CMA continuarán desde las 11:00 de la mañana. Para la mañana se anunció la proyección de la película clásica “Macario”.

Por la tarde, a partir de las 5:00, iniciará el festival artístico. Este evento incluye presentaciones musicales y dancísticas con la participación del taller de canto “Calpulli”, Danza Mexica La Paz, danza árabe y danza folclórica.

Gran cierre

Para finalizar las actividades, la encargada del Centro Municipal del Artes exhortó a las familias para que asistan el sábado primero de noviembre al evento de cierre. La tradicional velación está programada para las 8:00 de la noche.