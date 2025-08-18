Sector restaurantero celebra logros de Los Cabos en la Guía Michelin

Los Cabos fue incluido por segundo año consecutivo en la Guía Michelin 2025, consolidando su posición como uno de los destinos gastronómicos más importantes de México. En una ceremonia especial, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) entregó reconocimientos a los 21 restaurantes de Los Cabos distinguidos con una estrella Michelin o una recomendación en la guía internacional.

⭐ CANIRAC celebra la excelencia gastronómica en Los Cabos

Óscar Morado Villa, presidente de CANIRAC Los Cabos, destacó que estos logros reflejan el crecimiento y prestigio de la gastronomía en Los Cabos, hoy considerada entre las más atractivas del país para turistas nacionales e internacionales.

Subrayó que el siguiente paso será mantener las distinciones Michelin y apoyar a más establecimientos para que ingresen a la lista.

🗣️ “El primer reto es mantenerlas, y el segundo es lograr una estrella para los restaurantes que no la tienen. Como ustedes pueden ver, todo el gremio está unido; estas estrellas son de todos. Hay que seguir manteniendo esa calidad, calidez y hospitalidad”, expresó Morado Villa.

📈 Turismo gastronómico: una fuerza clave en Los Cabos

Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente nacional de CANIRAC, enfatizó el impacto del turismo gastronómico en México. Reveló que el 16 % de los visitantes que llegan a Los Cabos lo hacen atraídos por su cocina, lo que refleja el creciente interés del público por descubrir destinos a través de su propuesta culinaria.

🗣️ “Cada día los turistas programan más sus vacaciones en función de la gastronomía que buscan conocer. Cabe destacar que el 16 % de quienes viajaron este año a Los Cabos lo hicieron por su oferta gastronómica. Esperamos que esta cifra siga creciendo”, comentó Alarcón.

🍽️ Los Cabos, referente de la Guía Michelin en México

Con la distinción otorgada por la Guía Michelin 2025, Los Cabos reafirma su papel como epicentro culinario en México, gracias a la calidad, creatividad y diversidad de su oferta gastronómica.

El destino ahora cuenta con un restaurante con estrella Michelin y múltiples establecimientos recomendados en la guía, posicionándose firmemente en el mapa internacional de la alta cocina.

