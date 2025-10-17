Encabeza gobernador Víctor Castro la celebración del 92 aniversario de la Junta Estatal de Caminos

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la ceremonia por el 92 aniversario de la Junta Estatal de Caminos (JEC), realizada en el marco del Día del Caminero, donde reconoció el esfuerzo del personal administrativo y operativo, así como la trayectoria de la dependencia como un ejemplo de coordinación y resultados en Baja California Sur.

Durante su mensaje, el mandatario destacó que la labor de la JEC ha sido fundamental para garantizar la comunicación y el progreso de las comunidades, especialmente a través del mantenimiento y rehabilitación de caminos y vialidades en todo el estado.

Como parte del evento, el gobernador entregó reconocimientos a tres trabajadores con más de 20 años de servicio, reiterando su compromiso de fortalecer la dependencia con mejor infraestructura, equipamiento y condiciones laborales para su personal.

Asimismo, anunció que en los próximos días se adquirirá nueva maquinaria pesada destinada a la atención de caminos rurales, con el propósito de mejorar la conectividad y la movilidad en las regiones más apartadas.

El festejo concluyó con un desayuno con directivos y trabajadores, donde Castro Cosío subrayó que la Junta Estatal de Caminos es un elemento clave para el desarrollo y la comunicación de las comunidades, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de seguir trabajando de manera coordinada para consolidar una red carretera más segura y funcional en Baja California Sur.