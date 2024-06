Celebran 50 aniversario de la Escuela Secundaria “Moisés Sáenz Garza”

En representación del alcalde de Los Cabos Oscar Leggs Castro, la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Los Cabos Flora Aguilar Murillo, asistió a la Ceremonia Cívica del 50° aniversario de la Fundación de la Escuela Secundaria “Moisés Sáenz Garza” (1974-2024), que reunió a estudiantes, ex alumnos y alumnas, docentes, personal administrativo así como personal docente jubilado y autoridades.

Al respecto, la presidenta del Sistema DIF Los Cabos Flora Aguilar Murillo detalló que no solo asistió como representante del Gobierno de Los Cabos, si no como madre de familia de 3 ex alumnos de la escuela, es por eso que se siente parte de este festejo:

“Sin temor a equivocarme es una de las mejores escuelas secundarias públicas de Cabo San Lucas que ha forjado personas profesionistas y que segura está de que las futuras generaciones seguirán poniendo en alta a esta noble institución”.

Asimismo, el director de la escuela secundaria Moisés Sáenz Garza Edgar Alejandro Rochín Alamillo agradeció la presencia de todas las personas asistentes ya que le dieron un realce a este importante evento para la institución:

“Para mí es un orgullo y un honor haber tenido la fortuna de ser el director de esta escuela de tradición y prestigio en Cabo San Lucas; nuestra escuela ha sido un faro de conocimientos y valores, formando generaciones de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidas”.

Para concluir, se hizo entrega de reconocimientos al personal activo con 30 años de servicio, así como al personal docente jubilado y se develó una placa conmemorativa. Cabe destacar que por la tarde se llevará a cabo un evento artístico cultural.

AT