Celebran “Copa Cabildo 2025” de Básquetbol en La Ladrillera, en San José del Cabo

Inauguran torneo con enfoque social

Con el deporte como motor de desarrollo social, la XI regidora del Ayuntamiento de Los Cabos, Valerie Olmos Domínguez, encabezó la inauguración de la Copa Cabildo 2025 de Básquetbol 3×3. El evento se realizó en la cancha de La Ladrillera, en San José del Cabo, con equipos provenientes de colonias del municipio y de la ciudad de La Paz.

Durante el acto, la regidora reconoció el esfuerzo del entrenador Daniel Palacios por organizar el torneo y fomentar el gusto por el deporte entre niñas, niños y adolescentes.

“Aquí la persona a la que hay que reconocer es al profe Daniel, por su amor al básquetbol y por los beneficios que este proyecto traerá a las juventudes. Yo también viví esta pasión en las canchas, entrenando con él. Sigan disfrutando, participando y echándole ganas, porque cada partido es una experiencia que no regresa”, expresó.

Reconocen a impulsores del deporte

Por su parte, el entrenador Daniel Palacios agradeció el respaldo del Cabildo de Los Cabos. También destacó el papel de la regidora Valerie Olmos Domínguez en el impulso de actividades deportivas que fortalecen la unión social.

“Gracias a su apoyo hoy es posible tener este evento. Los sueños se logran con disciplina, esfuerzo y perseverancia”, manifestó.

Además, se rindió homenaje al profesor Manuel Cuello, reconocido como una leyenda del baloncesto en Baja California Sur. Su trayectoria y dedicación han sido clave en la formación de nuevas generaciones de atletas.

Deporte como herramienta de transformación

Con esta edición, la Copa Cabildo 2025 reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Los Cabos con el fomento al deporte como herramienta de transformación social. El torneo impulsa espacios donde la juventud puede crecer con disciplina, respeto y trabajo en equipo.