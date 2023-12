Celebran festival “Navidad en tu Colonia” en la 8 de Octubre

En la víspera de la Navidad, familias de la colonia 8 de octubre y alrededores, disfrutaron del festival “Navidad en tu Colonia”, con la asistencia de más de 500 niñas y niños, siendo el quinto convivio organizado por la Dirección General de Inclusión y Diversidad y el Sistema DIF Municipal, con el respaldo de la Alcaldesa, Milena Quiroga Romero.

El evento incluyó la distribución de bolsitas de dulces, una rifa de juguetes y bicicletas, juegos de feria, caballetes para pintar, pintacaritas, el show cómico familiar ‘La Familia Feliz’, la presentación de la “Pastorela Veloz”, por parte del grupo de teatro Ollin, además de la dotación de agua potable por parte de los Brigadistas Voluntarios de la Dirección Municipal de Juventud, y la presencia estelar de Santa Claus.

La Presidenta Municipal destacó que este encuentro es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la convivencia y unión en la comunidad en una temporada que invita a valorar los momentos en familia, así como acercarse a la población.

Expresó que estas convivencias sirven para conocer de voz de los ciudadanos, si cuentan con los servicios públicos como la recolección de basura, la distribución de agua potable, alumbrado público, entre otros, por lo que exhortó a los padres de familia presentes, a bajar la aplicación App La Paz, ya que de esa manera los reportes se generan y se les da seguimiento oportunamente.

Quiroga Romero señaló que “para hacernos llegar sus reportes, por ejemplo, si no pasa el camión de la basura, en la aplicación, ahí nos mandan su ubicación, una descripción, una fotografía, las 24 horas, los 7 días de la semana, y nos dicen si no pasó el camión y nosotros inmediatamente atendemos, si no prende la lámpara, un bache en el pavimento, una fuga de agua, carro abandonado, todos esos reportes nos los pueden hacer llegar en App La Paz”.

Finalmente, destacó la labor que realizan de manera conjunta la titular del DIF Municipal, Carla Jonguitud y la Directora General de Inclusión y Diversidad, Amor Fenech Montaño, presentes en el festival, durante estas celebraciones decembrinas que han llevado alegría, diversión y regalos a las niñas y niños de diferentes sectores de la ciudad.

