Celebran en Los Cabos el Día Nacional del Arquitecto con conferencias magistrales

En el marco del Día Nacional del Arquitecto, el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, A.C., Sección Los Cabos, organizó conferencias magistrales impartidas por reconocidos arquitectos mexicanos, entre ellos Abraham Cota Paredes, Luis Sekisaka, Paolino Di Vece Roux y Carlos Alejandro Carrazco.

El evento contó con la presencia del presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, quien resaltó la relevancia del gremio en la construcción de un municipio ordenado, equilibrado y con visión de futuro. Durante la ceremonia, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, A.C., entregó al alcalde la Constancia de Membresía, reconociendo su cumplimiento como integrante del colegio.

En su mensaje, Christian Agúndez señaló que la labor de las y los arquitectos es clave para sentar las bases del entorno donde habita la comunidad. Destacó que los proyectos urbanos deben responder a las necesidades reales de la población y enfatizó la importancia de trabajar en coordinación con colegios, asociaciones y ciudadanía para asegurar un desarrollo urbano sustentable y sostenible.

El alcalde también mencionó proyectos en proceso, como el Centro de Atención y Bienestar Animal en la colonia Vista Hermosa, y la posible construcción de un mirador en Costa Azul, destacando el reto de diseñar estructuras seguras y funcionales para la comunidad.

Con este encuentro, el XV Ayuntamiento de Los Cabos y el gremio de arquitectos refuerzan su colaboración para impulsar una planeación urbana que fomente el desarrollo armónico y sostenible del municipio.