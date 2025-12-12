Cientos de fieles celebran el Día de la Virgen de Guadalupe en Cabo San Lucas

Este 12 de diciembre, feligreses de todas las edades se reunieron en el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Cabo San Lucas para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones religiosas más importantes de México.

Durante la jornada, familias y ciudadanos participaron en misas, ofrecieron flores y realizaron oraciones en honor a la Virgen, considerada por muchos como la madre protectora de los hogares. Entre ellos, Carolina, quien expresó la importancia de está fecha:

“Para mí este día es muy importante porque es nuestra madre y sin ella no estaríamos bien como familia. Cada 12 de diciembre venimos a visitarla y le dejamos un ramo de flores para que esté siempre con nosotros”.

Por su parte, Marlen, quien celebra por primera vez el 12 de diciembre en Cabo San Lucas, destacó el valor de compartir esta festividad con sus seres queridos:

“Gracias a ella estamos bien como familia. Este 12 de diciembre venimos a agradecerle todas las bendiciones que nos da. Es mi primer año en Cabo San Lucas, y no quería dejar pasar la oportunidad con mi familia de venir a festejar a la Virgen de Guadalupe”.

El evento congregó a cientos de personas que acudieron a rendir homenaje, reafirmando la devoción que millones de mexicanos sienten hacia la Virgen de Guadalupe, patrona de México y símbolo de fe y unidad familiar.