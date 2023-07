Celebrando a The Beatles: Iconos del rock que dejaron huella en la historia

Este seis de julio se celebra el Día Internacional de The Beatles, una de las fechas conmemorativas de la banda británica de rock más influyente en la cultura pop en los años 60.

Los personajes más destacados de The Beatles son John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star; todos eran originarios de Liverpool, una ciudad industrial al noroeste de Inglaterra.

Gracias a la influencia que tuvieron en estilos como el hard rock y la psicodelia, así como en el movimiento contracultural de su época, se creó el término “Beatlemanía” debido al furor que causaba entre los jóvenes.

Las fechas que son consideradas festivas en torno a la banda son:

16 de enero: el verdadero Día Internacional de The Beatles, ya que fue cuando se inauguró Cavern Club, donde la banda hizo su debut entre 1961 y 1963.

6 de julio: en esta fecha del 1957, Paul McCartney y John Lennon se conocieron con apenas 15 y 16 años, para volverse amigos y después iniciar la banda que ya conocemos.

10 de julio: la tercera fecha considerada como el Día Mundial de The Beatles, ya que en 1964 el cuarteto regresaba a Liverpool después de una exitosa gira y justo a tiempo para el estreno de su película “A Hard Day’s Night”.

De Liverpool a Estados Unidos: La invasión británica liderada por los Beatles, la banda británica de rock más influyente en el movimiento

La banda británica tuvo sus inicios en 1957, cuando Paul McCartney se unió a The Quarry Men, liderada por John Lennon. Un año después, George Harrison se sumó a la formación, y en 1959 la banda debutó en el Casbah. Después de varios cambios de nombre, finalmente se establecieron como The Beatles en 1960.

En 1962, la alineación de la banda se consolidó con Lennon como vocalista y compositor, McCartney en el bajo, Harrison en la guitarra y Ringo Starr en la batería.

La mayoría de las canciones fueron escritas por Lennon y McCartney, aunque Harrison también contribuyó con composiciones como “Here Comes the Sun” y “Something”. Firmaron con EMI y Parlophone ese mismo año, lo que les permitió alcanzar el éxito.

Con su distintivo estilo, trajes y peinados “mop top”, The Beatles debutó en octubre de 1962 con el sencillo “Love Me Do”, que rápidamente se convirtió en un gran éxito.

El sencillo fue parte de su álbum debut “Please Please Me” (1963), el cual incluía canciones populares como “Ask Me Why”, “Baby It’s You”, “Please Please Me” y “P.S. I Love You”. Este álbum marcó el inicio de la Beatlemanía y los catapultó a la fama.

En 1964, la banda se embarcó en su primera gira por Estados Unidos, donde se convirtieron en un fenómeno masivo. Fueron pioneros en la llamada invasión británica en Estados Unidos, abriendo el camino para otras grandes bandas británicas.

Durante esta época, lanzaron álbumes exitosos como “A Hard Day’s Night” (1964) y “Help!” (1965), los cuales incluían éxitos como “I Should Have Known Better”, “And I Love Her” y “Yesterday”.

Después de una intensa agenda y giras agotadoras, The Beatles dieron su último concierto en San Francisco en 1966. A partir de entonces, se enfocaron en experimentar con su música y exploraron influencias del misticismo oriental, el movimiento hippie y el consumo de drogas psicodélicas.

Esto se reflejó en su álbum revolucionario “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967), que incluía canciones icónicas como “Lucy in the Sky with Diamonds” y “A Day in the Life”.

A medida que el grupo enfrentaba desavenencias internas, lanzaron álbumes como “The White Album” (1968) y “Abbey Road” (1969), que fueron aclamados por la crítica y contenían éxitos como “Blackbird”, “Here Comes the Sun” y “Something”.

Su último álbum como banda fue “Let it be” (1970), antes de su disolución. A pesar de su corta carrera, su influencia perdura en la música y el legado de The Beatles se extiende a numerosos artistas y bandas.

Después de la trágica muerte de John Lennon en 1980, cualquier posibilidad de reunión se desvaneció. Sin embargo, su música y legado continúan inspirando a generaciones de artistas y su influencia se ha extendido a través del tiempo y diversas formas de medios, desde series de televisión hasta otros músicos reconocidos.