Celebridades compiten por el mejor disfraz de Halloween

Cada vez que se acerca el 31 de octubre, la noche de Halloween se convierte en un escenario donde figuras del espectáculo compiten por lucir los disfraces más originales, precisos o extravagantes. Este año no fue la excepción, destacaron por su originalidad y producción dos personajes, Ary Tenorio y Martha Debayle.

Ary Tenorio, creadora de contenido de estilo de vida e influencer de viajes, quien este año dio una lección de creatividad y producción en sus redes sociales y presentó su versión de la protagonista joven de la película “La Sustancia”, el filme, consume un suero del mercado negro para obtener una versión más joven de sí misma.

En sus redes reinterpretó una de las escenas más comentadas de la cinta. Todo acompañado del tema “Pump It”, que musicaliza uno de los momentos más intensos de la historia.

Por su parte, la comunicadora y empresaria, Martha Debayle, una de las villanas más emblemáticas de la animación: Úrsula, personaje de “La Sirenita”. En sus redes sociales compartió fotografías.

Otros como la pareja del regional mexicano, Eduin Caz y su esposa, Daisy Anah, sorprendieron con un disfraz inspirado en Shrek y Burro durante la celebración de Halloween de este año.