Colectivo pide celeridad en caso de jóvenes desaparecidos en Los Cabos

El colectivo Búsquedas San José del Cabo hizo un llamado urgente a las autoridades para acelerar las investigaciones y lograr la localización de Xandro Jesús Torres Procopio, menor de edad, y Pablo Figueroa Martínez, quienes fueron privados de su libertad el pasado 26 de junio en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

En días recientes, el colectivo recurrió a sus redes sociales para solicitar el apoyo de la comunidad en la localización de ambos jóvenes. Rosalba Ibarra, líder de la agrupación, destacó la urgencia de que las autoridades actúen con rapidez, especialmente por tratarse de un menor de edad.

“ Es triste que ni siquiera las autoridades, e inclusive la sociedad, le haya dado importancia a la desaparición de un menor de edad aquí en el municipio. Es y debe de ser una prioridad la búsqueda de personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. El gobierno lo sabe, sabe que existen protocolos especiales para este tipo de casos donde sabemos que son menores de edad y no tienen la capacidad de tomar decisiones”, expresó Ibarra.

Ibarra también lamentó la falta de empatía social, ya que algunas personas tienden a justificar la desaparición de menores al relacionarlos con hechos delictivos. Subrayó que muchos de ellos podrían ser víctimas de reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado.

Según explicó, en coordinación con otros colectivos a nivel nacional, han identificado un patrón de captación de menores por grupos criminales para involucrarlos en actividades ilícitas, lo que agrava la crisis de desapariciones en el país.

El activista enfatizó que uno de los principales propósitos del colectivo es garantizar la no repetición de estos hechos. También aseguró que ya tuvieron un acercamiento con las autoridades, a quienes entregaron información útil para las investigaciones.

” Hay una investigación ahí , solo puedo decir que sí se trata de un caso sumamente fuerte. No puedo dar más detalles. Sin embargo, esperamos que las autoridades den respuesta. Digamos que nos dieron un tiempo margen a las familias para hacer una investigación y localización del menor de edad junto con otro joven que también fue privado de la libertad. Pero si esas promesas no se cumplen, se seguirá apoyando a la familia. El colectivo y la sociedad que quiera unirse vamos a empezar a hacer bloqueos y hacer lo que se tenga que hacer porque no queremos que vuelva a suceder este tipo de cosas ”, advirtió.