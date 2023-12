¡La salud de Celine Dion empeora! Ya perdió el control de sus músculos

La salud de Celine Dion ha estado en el ojo público recientemente y las noticias no son alentadoras. Claudette, su hermana, ha compartido actualizaciones sobre la condición de la cantante que ha preocupado a sus seguidores.

En un comunicado a un medio francés, Claudette reveló que la enfermedad de la artista ha empeorado, llegando al punto en el que le resulta difícil caminar y cantar, debido a que ya perdió la movilidad en sus músculos.

“Trabaja arduamente, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me entristece es que ella siempre fue tan disciplinada. Las cuerdas vocales son músculos, pero también lo es el corazón. Eso es lo que me preocupa”, compartió Claudette, de 75 años.