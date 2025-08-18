Estados Unidos sanciona a exministro de Seguridad de Costa Rica por narcotráfico

Washington aplicó este lunes sanciones al exministro de Seguridad y exjuez de Costa Rica, Celso Gamboa, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, informó el director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Randall Zúñiga.

Antecedentes de Celso Gamboa

Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad Pública en 2014 y juez entre 2016 y 2018. Fue detenido en junio pasado a pedido de Estados Unidos y un mes después fue formalmente acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia estadounidense.

Sanciones y activos bloqueados

Según Zúñiga, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó todos los activos de Gamboa en Estados Unidos, incluyendo propiedades, cuentas y vehículos.

El funcionario detalló que Gamboa blanqueó ganancias ilícitas a través de su bufete legal y del equipo Limon Black Star FC, de la segunda división del fútbol costarricense, que también fueron sancionados.

Otros sancionados vinculados a Gamboa

Los otros costarricenses sancionados son los presuntos narcotraficantes Edwin López, detenido el mismo día que Gamboa, Alejandro James Wilson y Alejandro Arias.

Zúñiga advirtió que las instituciones financieras o empresas costarricenses que tengan relación con estos individuos o con las dos empresas sancionadas están expuestas a bloqueos de activos y a la imposibilidad de operar en Estados Unidos.

Impacto del narcotráfico en Costa Rica

El aumento del narcotráfico ha afectado la seguridad en Costa Rica. Antes considerado el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.