¿Tu celular está en la lista? Estos modelos se quedarán sin actualizaciones en 2026

Millones de usuarios enfrentarán un cambio importante en 2026 cuando diversos teléfonos móviles dejen de recibir actualizaciones de sistema y parches de seguridad. Esto no implica que los dispositivos dejen de funcionar, pero sí marca el final del soporte oficial por parte del fabricante.

El fin de las actualizaciones afecta directamente la protección de datos y la compatibilidad con aplicaciones modernas. Por ello, especialistas recomiendan revisar con anticipación si el teléfono actual se encuentra dentro de la lista.

¿Qué celulares quedarán sin actualizaciones en 2026?

Los siguientes modelos concluirán su ciclo de soporte durante 2026, de acuerdo con los calendarios oficiales de actualización de sus marcas.

Lista de celulares que perderán soporte en 2026:

XIAOMI:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

POCO F5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

Samsung (modelos con soporte finalizado o limitado)

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 5G

iPhone (modelos que podrían quedar fuera de nuevas versiones de iOS)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (segunda generación)

La fecha exacta puede variar según el modelo y la región, pero todos dejarán de recibir parches de seguridad y mejoras del sistema. Una vez concluido el soporte, el mantenimiento del equipo dependerá únicamente del usuario.

¿Qué implica que un celular quede sin soporte?

Cuando un teléfono deja de recibir actualizaciones, ya no obtiene mejoras de sistema ni correcciones de seguridad. Esto puede representar riesgos para la protección de datos, especialmente en aplicaciones bancarias o de pagos digitales.

Aunque el dispositivo seguirá funcionando, con el tiempo podría presentar problemas de compatibilidad con nuevas apps. Por ello, expertos recomiendan evaluar un cambio de equipo o reforzar medidas de seguridad si el celular entra en esta etapa.

