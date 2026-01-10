Celulares, presuntamente usados para extorsión, fueron decomisados en Cereso de Pachuca

Más de medio centenar de celulares fueron decomisados durante una revisión penitenciaria realizada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca de Soto, Hidalgo, como parte de una estrategia para frenar delitos cometidos desde el interior; los celulares y otros objetos quedan bajo resguardo de las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informa que el operativo se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), mediante un despliegue conjunto al interior del Cereso estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y tiene como objetivo desarticular los medios de comunicación utilizados para cometer ilícitos desde prisión.

Leer más: Las novedades en celulares que marcarán el rumbo de la tecnología en 2026

Como resultado de la revisión, se aseguran 54 equipos telefónicos, identificados como celulares, así como tarjetas SIM utilizadas presuntamente para la realización de llamadas irregulares desde el penal.

En el mismo operativo, se confiscan 89 tarjetas SIM, además de 63 dispositivos de almacenamiento USB, 20 adaptadores micro USB y 13 adaptadores micro SD, los cuales serían empleados para el resguardo e intercambio de información ilícita.

Las autoridades también retiran 359 puntas hechizas, consideradas de alto riesgo por representar una amenaza directa para la seguridad del personal penitenciario y de las personas privadas de la libertad.

Durante la inspección, se localizan diversas dosis de marihuana y cristal, así como objetos utilizados para su consumo, entre ellos pipas y cigarros electrónicos, que son asegurados de inmediato.

La SSPH precisa que todos los artículos decomisados son puestos a disposición de las instancias correspondientes para el seguimiento legal y administrativo que marca la normatividad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO