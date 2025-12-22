Autoridades alertan por ceniza del Popocatépetl y riesgos a la salud respiratoria en la población

Autoridades de Protección Civil y de salud emitieron una alerta sanitaria y de riesgo ambiental por la posible caída de ceniza volcánica del Popocatépetl.

Esto tras registro de alta actividad del volcán, que podría afectar la calidad del aire y la salud respiratoria de pobladores en el centro, sureste y noreste de México.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó desde las primeras horas del domingo sobre el incremento de emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Popocatépetl.

Aunque no se trata de una erupción catastrófica, la dispersión de partículas finas en suspensión puede impactar negativamente en personas con enfermedades respiratorias, menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Riesgos para la salud pública y recomendaciones oficiales

La caída de ceniza volcánica, compuesta de partículas de roca pulverizada y minerales, puede provocar:

Irritación ocular y sensación de cuerpo extraño en los ojos.

y sensación de cuerpo extraño en los ojos. Inflamación de vías respiratorias y dificultad para respirar, especialmente en personas con asma, bronquitis u otras afecciones crónicas.

y dificultad para respirar, especialmente en personas con asma, bronquitis u otras afecciones crónicas. Empeoramiento de enfermedades cardiovasculares , por la inhalación de partículas finas.

, por la inhalación de partículas finas. Afectación temporal de pacientes sensibles, incluidos niños y ancianos.

Frente a estos riesgos, especialistas y autoridades de salud recomiendan:

Usar cubrebocas o pañuelos húmedos al salir de casa para reducir la inhalación de ceniza.

al salir de casa para reducir la inhalación de ceniza. Proteger los ojos con gafas y evitar el uso de lentes de contacto si hay ceniza en el ambiente.

y evitar el uso de lentes de contacto si hay ceniza en el ambiente. Permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas durante los periodos de caída de ceniza.

y mantener puertas y ventanas cerradas durante los periodos de caída de ceniza. Limpiar superficies con métodos secos, como escobas o paños húmedos, evitando el uso excesivo de agua, que puede obstruir drenajes.

Las autoridades de salud insisten en mantenerse informadas a través de canales oficiales y no minimizar la exposición prolongada a las partículas volcánicas.

Cobertura geográfica y vigilancia continua

La ceniza emitida por el Popocatépetl podría desplazarse por varios estados del centro del país dependiendo de la dirección de los vientos y la intensidad de la actividad volcánica.

Las zonas urbanas cercanas, entre ellas partes del Estado de México y municipios del sureste, están bajo observación constante.

Cenapred monitorea en tiempo real el comportamiento del volcán y mantiene comunicación con los servicios de salud pública para coordinar acciones preventivas.

En caso de que la actividad aumente, se contempla la actualización de alertas y la posible intervención de más medidas de protección civil.

Prevención comunitaria y salud ambiental

Ante este escenario, la colaboración comunitaria es clave:

Mantener selladas las entradas de aire en el hogar.

Evitar actividades al aire libre que incrementen la exposición.

Consultar a servicios médicos ante síntomas persistentes como tos intensa o irritación ocular severa.

La vigilancia de gases y ceniza continúa las 24 horas, y las instituciones llaman a no bajar la guardia aunque la situación no represente una emergencia volcánica de alto impacto en estos momentos.

