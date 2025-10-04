Realizarán censo en Los Cabos para ubicar a familias en riesgo por deslaves

El riesgo de deslizamientos en Los Cabos preocupa a las autoridades municipales, quienes anunciaron el inicio de un censo para identificar a las familias asentadas en laderas y diseñar acciones preventivas.

En entrevista exclusiva, Francisco Cota Márquez, director municipal de Protección Civil, explicó que la principal amenaza está en la inestabilidad de las laderas, donde numerosas familias han construido sus viviendas.

“Mucha población se ha asentado muy cerca de las laderas y sobre ellas, y con la cantidad de precipitación acumulada empieza a haber deslizamiento y caída de material. Se está trabajando en un censo, en ese sentido se está haciendo un recorrido por el municipio. Esperemos pronto tener una idea de cuántas personas están en riesgo por el tema de inestabilidad de laderas, por lo que el trabajo está desarrollándose. Ya tenemos el programa especial para sismos y tiene que ver ese estudio que se está realizando”, señaló Cota Márquez.

Lee más: ZOFEMAT exhorta a no caminar bajo el Arco de Cabo San Lucas

Durante los últimos dos meses, las lluvias dejaron ver zonas críticas que representan una amenaza directa. Entre ellas están el Vado de Santa Rosa y Guaymitas en San José del Cabo, así como la colonia Lienzo Charro en Cabo San Lucas.

El funcionario agregó que trabajan con la Dirección de Desarrollo Urbano para revisar las licencias de construcción. El objetivo es evitar más asentamientos en áreas de riesgo y definir qué zonas pueden urbanizarse.