Arranca censo para regularizar predios en la colonia López Obrador de Cabo San Lucas

Con el objetivo de garantizar certeza jurídica a las familias que habitan en la colonia López Obrador, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, inició el censo de posesionarios para conocer el número de personas por vivienda y el total de familias asentadas en la zona.

El director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, explicó que este levantamiento forma parte del seguimiento a las gestiones municipales para avanzar en la regularización de los terrenos.

En las jornadas participaron la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe; la síndica municipal, Nélida Dolores Alfaro González; el director municipal de Asentamientos Humanos, Jorge Sánchez Sandoval; y la directora de Organización y Participación Ciudadana, Judith Pérez Herrera, quienes realizaron visitas domiciliarias para recopilar la información necesaria.

Por su parte, Jorge Sánchez Sandoval informó que el levantamiento topográfico se realiza lote por lote, en coordinación con el registro de familias, y se prevé que concluya en aproximadamente dos semanas.

Finalmente, se destacó que este proceso había permanecido detenido en administraciones anteriores, pero gracias al compromiso del alcalde Christian Agúndez, se reactivaron los procedimientos administrativos para la adquisición de parte del polígono, con el fin de garantizar la posesión legal de la tierra y promover el ordenamiento urbano en esta importante zona de Cabo San Lucas.