Censura en ‘Oppenheimer’: Vestido negro cubre el desnudo de Florence Pugh en escena controversial

El cuerpo de la reconocida actriz Florence Pugh vuelve a estar en el centro de la controversia, pero esta vez debido a la censura impuesta en ciertos países por su papel en la película “Oppenheimer”. Conocida por su participación en “Mujercitas”, Pugh ha sido noticia por su actuación en el filme dirigido por Christopher Nolan, donde interpreta a Jean Tatlock, la psiquiatra y amor del padre de la bomba atómica.

La película, que ha causado sensación en la industria cinematográfica y se encuentra compitiendo por la atención del público con otras producciones destacadas como “Barbie”, incluye una escena particularmente llamativa. En esta secuencia, Tatlock y el personaje de Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, comparten un pasaje del Bhagavad-gita, un texto sagrado hindú, durante un momento íntimo.

Sin embargo, la representación explícita de la desnudez y el contenido sexual en esta escena ha planteado desafíos en países como India y Oriente Medio, donde las normas de censura en el cine son rigurosas en relación con la sexualidad y la desnudez. En respuesta a estas restricciones, los realizadores de “Oppenheimer” optaron por aplicar técnicas de generación de imágenes por computadora (CGI) para cubrir el cuerpo de Pugh con un vestido lencero negro, garantizando así su estreno en estas regiones.

A censored version of ‘OPPENHEIMER’ is being screen in several countries, with a CGI black dress covering Florence Pugh. pic.twitter.com/3SXea7pbCt

— Florence Pugh Daily (@bestofpugh) July 24, 2023