Congreso de BCS propone 2026 como Año del Centenario del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla

El Congreso de Baja California Sur analiza declarar el año 2026 como el “Año del Centenario del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla”, en homenaje a este destacado historiador mexicano y referente del pensamiento humanista. La iniciativa, presentada por el diputado Sergio Ricardo Huerta Leggs, de la bancada de Morena, ya se encuentra en estudio en la Comisión de Cultura y Artes del Congreso estatal.

El propósito de esta declaratoria es reconocer las valiosas aportaciones de Miguel León Portilla a la cultura regional de Baja California Sur y su contribución a la difusión nacional e internacional de la historia de Baja California Sur. León Portilla, filósofo, diplomático, lingüista y humanista, es una figura clave en la investigación histórica del país.

El diputado Huerta destacó que la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) le otorgó en 2016 el primer doctorado honoris causa en su historia, mientras que el Congreso estatal reconoció su aporte significativo al pueblo sudcaliforniano con un reconocimiento oficial.

Miguel León Portilla mantuvo un fuerte vínculo con la región desde finales de los años 60, cuando rescató documentos históricos del pasado misional que hoy forman parte del Archivo Histórico “Pablo L. Martínez”, pieza fundamental para la preservación de la historia local. Su legado fue reconocido por los congresos de las tres Californias: California, Baja California y Baja California Sur.

Con más de 60 años de trayectoria en la academia, el servicio público y la promoción de las humanidades, León Portilla es recordado también por su humildad y excelente trato personal.

La declaración del 2026 como Año del Centenario del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla busca impulsar la conservación y difusión del legado histórico y cultural en Baja California Sur, fortaleciendo la identidad regional y el reconocimiento a sus personajes más ilustres.