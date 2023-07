Central de turbogás de La Paz no está operando: gobernador

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que aún no está operando la central de turbogás que adquirió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 2022. La planta fue construida por la empresa New Fortress Energy, y se abastece de gas natural licuado a través de una terminal de la misma compañía.

De acuerdo con el mandatario estatal, la planta ha tenido algunos problemas que han impedido que suministre energía eléctrica a la red. Sin embargo, se espera que para el verano del 2024 ya esté en funcionamiento.

“La empresa ha tenido problemas para entrar. Están en pruebas. Es un sistema combinado que no ha podido quedar. Entonces me dijeron ‘Eso no lo vamos a tocar. Con las unidades tradicionales vamos a evitar los apagones este verano’”, mencionó.

° Comisión Federal de Electricidad amplía contrato con New Fortress Energy

Respecto a los recientes apagones en la media península, el gobernador destacó que hay un compromiso por parte de la CFE de incrementar el suministro de energía eléctrica en las próximas semanas. Castro Cosío resaltó que, para ello, entrarán en operación tres generadores: uno en Los Cabos y dos en La Paz.

“La realidad es que se rebasó la demanda que se tenía. Porque se había planeado como el 5% o el 6% menos. Ya con eso se va a lograr más del 100% de generación de energía eléctrica, el día de 15, 16 o 20 de agosto tendremos normalizada ya la demanda que nos rebasó”, dijo.

El gobernador enfatizó que es necesario no solo que se garantice el suministro de energía eléctrica en la entidad, sino que esta provenga de fuentes no contaminantes. En este sentido, espera que pronto inicie operaciones la central de turbogás y se reduzca el uso de combustóleo. En cuanto a las energías eólica y solar, sostuvo que estas no son suficientes para cubrir las demandas de la población.