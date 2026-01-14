La Playa Centro Comunitario brinda clases gratuitas de inglés para niños

Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para la niñez, el Centro Comunitario de La Playa puso en marcha clases gratuitas de inglés para niños, como parte del programa de Horario Extendido, iniciativa enfocada en fortalecer el aprendizaje y el desarrollo integral de los menores.

La encargada del programa, Valeria Olvera, informó que las clases iniciaron el pasado martes y se impartirán una vez por semana, en un horario de 14:30 a 17:00 horas, con el propósito de reforzar las habilidades lingüísticas en inglés desde edades tempranas.

“Empezamos el día martes de 2:30 a 5:00, una vez a la semana. El programa está enfocado en inculcar el inglés en los niños; sabemos que en Los Cabos es de suma importancia dominar este idioma para lograr una mejor comunicación y, a futuro, acceder a mejores oportunidades de trabajo”, expresó.

Olvera destacó que el aprendizaje del idioma inglés representa una herramienta clave para el desarrollo académico y profesional, especialmente en un municipio con vocación turística como Los Cabos, donde el dominio de una segunda lengua amplía las oportunidades laborales.

Por su parte, el Centro Comunitario de La Playa señaló que estas clases forman parte de los distintos programas educativos, artísticos y culturales que se impulsan para mejorar la calidad de vida, el aprendizaje y la convivencia entre niñas y niños. Para conocer la oferta completa de actividades, se invitó a la población a consultar sus redes sociales oficiales.

