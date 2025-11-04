Centro de Conciliación Laboral de BCS logra más del 85% de acuerdos exitosos

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, se realizó la Primera Sesión Ordinaria 2025 de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur (CCL).

Durante la sesión se presentaron los avances operativos y financieros correspondientes al tercer trimestre del año.

Avances en conciliación y asesoría laboral

La directora general, Magdalena Gallegos Ortíz, informó que el 85.22% de los conflictos laborales fueron conciliados.

Además, el 91.08% de las audiencias concluyeron con acuerdo y el 96.44% de las asesorías jurídicas fueron atendidas de forma oportuna.

Estos resultados confirman que la conciliación es un proceso rápido, económico y efectivo tanto para las personas trabajadoras como para las empleadoras.

Cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo

Gallegos Ortíz destacó el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo (PED).

Hasta el momento, se ha alcanzado el 60.74% de la meta en resolución de conflictos, el 77.33% en audiencias y el 59.94% en asesorías jurídicas.

“Estos resultados reflejan el compromiso del sector laboral con garantizar acceso gratuito, ágil y justo a la conciliación”, puntualizó la funcionaria.

Profesionalización del personal conciliador

Durante la sesión también se presentaron los resultados del procedimiento de ratificación del personal conciliador, realizado mediante convocatoria pública y evaluaciones de conocimientos, desempeño y formación profesional.

Ocho conciliadoras y conciliadores obtuvieron calificaciones superiores al 80%, lo que respalda un servicio basado en el mérito y la profesionalización.

Compromiso con una justicia laboral cercana y confiable

Finalmente, la directora subrayó que el Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur continuará fortaleciendo sus procesos con apego a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia.

El objetivo es consolidar una justicia laboral más cercana, confiable y accesible para todas las personas en la entidad.