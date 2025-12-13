Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 13 de Diciembre, 2025
Centro Cultural La Paz presenta agenda cultural de diciembre 2025 con teatro y conciertos navideños

La cartelera contempla funciones de pastorela, conciertos corales y orquestales, así como una exposición permanente, con actividades del 13 al 19 de diciembre en la sede ubicada en el centro de la ciudad.
Joaquín Sánchez Castro
13 diciembre, 2025
Foto: Cortesía

El Centro Cultural La Paz anunció su agenda de actividades correspondientes al mes de diciembre de 2025, la cual estará integrada por eventos escénicos y musicales alusivos a la época navideña, dirigidos a públicos de todas las edades.

De acuerdo con la programación, del sábado 13 al lunes 15 de diciembre se presentará la obra “La pastorela”, a cargo de Entrepiemas Teatro. Posteriormente, el martes 16 de diciembre a las 19:00 horas, se ofrecerá el Concierto Navideño con la participación de Liliana del Conde y Ana Rosalía Ramos.

Para el jueves 18 de diciembre, también a las 19:00 horas, se llevará a cabo la Pastorela Mexicana y el Cuento de Navidad “La Manta”, bajo la dirección de Guillermina Sáinz y con la participación del grupo teatral Ollin. Mientras que el viernes 19 de diciembre, en el mismo horario, se presentará un Concierto Navideño a cargo de los Fundadores de la Orquesta Juvenil de La Paz, BCS, dirigidos por Luis Peláez García.

Además de los eventos temporales, el recinto mantiene abierta al público la exposición permanente “Códex Peninsular”, la cual puede ser visitada durante el mes.

El Centro Cultural La Paz se ubica en calle 16 de Septiembre, esquina con Belisario Domínguez, en la colonia Centro, y forma parte de las acciones del Gobierno del Estado de Baja California Sur para promover el acceso a la cultura y fortalecer la vida artística en la entidad.

