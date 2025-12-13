Centro Cultural La Paz presenta agenda cultural de diciembre 2025 con teatro y conciertos navideños

El Centro Cultural La Paz anunció su agenda de actividades correspondientes al mes de diciembre de 2025, la cual estará integrada por eventos escénicos y musicales alusivos a la época navideña, dirigidos a públicos de todas las edades.

De acuerdo con la programación, del sábado 13 al lunes 15 de diciembre se presentará la obra “La pastorela”, a cargo de Entrepiemas Teatro. Posteriormente, el martes 16 de diciembre a las 19:00 horas, se ofrecerá el Concierto Navideño con la participación de Liliana del Conde y Ana Rosalía Ramos.

Para el jueves 18 de diciembre, también a las 19:00 horas, se llevará a cabo la Pastorela Mexicana y el Cuento de Navidad “La Manta”, bajo la dirección de Guillermina Sáinz y con la participación del grupo teatral Ollin. Mientras que el viernes 19 de diciembre, en el mismo horario, se presentará un Concierto Navideño a cargo de los Fundadores de la Orquesta Juvenil de La Paz, BCS, dirigidos por Luis Peláez García.

LEE MÁS:

Invita Ayuntamiento de La Paz a la Feria de Adopción Canina en el parque Cuauhtémoc

Además de los eventos temporales, el recinto mantiene abierta al público la exposición permanente “Códex Peninsular”, la cual puede ser visitada durante el mes.

El Centro Cultural La Paz se ubica en calle 16 de Septiembre, esquina con Belisario Domínguez, en la colonia Centro, y forma parte de las acciones del Gobierno del Estado de Baja California Sur para promover el acceso a la cultura y fortalecer la vida artística en la entidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO