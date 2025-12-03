El Centro Cultural La Paz presenta “La pequeña Cerillera” en una versión musical

El clásico “La pequeña Cerillera” regresará al escenario con una versión musical que busca emocionar al público desde el primer momento. La actividad se convierte en una apuesta navideña que pretende conectar tradición, música y sensibilidad social.

La presentación está programada para el viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural La Paz. El Grupo Coral Piccolo será el encargado de narrar la historia con un montaje que resalta su carácter emotivo.

El evento forma parte de la agenda decembrina impulsada por instituciones culturales de Baja California Sur. Las autoridades esperan una asistencia amplia debido al valor simbólico del cuento de Hans Christian Andersen.

¿Qué ofrece esta versión musicalizada?

La adaptación busca transmitir la esencia del relato con un enfoque coral que realce sus momentos más sensibles. La selección musical pretende envolver a la audiencia en una atmósfera cálida y fiel al espíritu del cuento.

La participación del Grupo Coral Piccolo añade un elemento interpretativo que fortalece la narrativa. El montaje se orienta a familias que desean una opción cultural accesible y vinculada a la temporada.

¿Dónde será la presentación y quién organiza la actividad?

La función tendrá lugar en el Centro Cultural La Paz, ubicado en avenida 16 de Septiembre #120, en la Zona Centro. El espacio se elige por su cercanía con la comunidad y por su tradición como sede de eventos artísticos.

El proyecto es presentado por Yubarta como parte de su colaboración con recintos culturales de la ciudad. La iniciativa busca mantener vivo el valor de los relatos clásicos mediante propuestas que unan música y teatro.