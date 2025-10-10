Centro de Transferencia de Residuos en La Paz: Inversión de 35 mdp para mejorar el servicio

Se a comenzado la construcción del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en La Paz, marcando un avance significativo en la infraestructura municipal. La obra, considerada estratégica para el municipio, inició tras un recorrido de supervisión realizado por la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero. La inversión destinada a este proyecto asciende a 35 millones de pesos (mdp), provenientes de recursos del programa FAISMUN.

Avance en la gestión urbana

El H. XVIII Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección de Obras Públicas de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, está llevando a cabo la primera etapa de los trabajos. El Director General de Gestión Integral de la Ciudad, Carlos Malpica Nava, destacó que esta obra reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más funcional, organizada y sostenible.

LEE MÁS: Congreso promete respaldar al CIBNOR ante recortes a la ciencia

La presidenta municipal, Quiroga Romero, señaló que el Centro de Transferencia será un parteaguas en el manejo de los residuos. El objetivo central es optimizar la gestión de los residuos urbanos. Esto se logrará reduciendo los traslados innecesarios al relleno sanitario y reasignando ese tiempo a rutas de recolección más eficientes dentro de la ciudad.

Detalles de la infraestructura y equipamiento

Los trabajos iniciales incluyen labores preliminares de limpieza y despalme. Además, se contempla la construcción de muros de contención, pavimentos y pisos de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y señalización.

El proyecto también incluirá la edificación de una caseta y un área administrativa completa con instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y acabados necesarios.

Para garantizar la eficiencia en la recepción y manejo de los residuos, la infraestructura contará con equipamiento esencial. Se instalará un compactador estacionario y una góndola de transferencia móvil de 40 pies.

La obra será complementada con un sistema de iluminación, la instalación de un transformador, y un cerco perimetral para la seguridad de las instalaciones.

LEE MÁS: Avanzan gestiones del Programa Nacional de Vivienda en Baja California Sur

La implementación de este centro se traducirá en beneficios sostenibles que favorecerán el desarrollo integral de las y los ciudadanos. Representa un avance de la administración municipal en la mejora de los servicios públicos de La Paz. La mejora en la eficiencia del manejo de residuos sólidos es considerada un avance significativo en la infraestructura municipal.