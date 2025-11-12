Piden Centro de Emergencias en la carretera Transpeninsular ante aumento de accidentes

a falta de infraestructura de seguridad vial y de atención prehospitalaria en el corredor turístico de Los Cabos genera creciente preocupación entre empresarios locales.

Así lo expresó Elva Castillo Verduzco, integrante del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, tras los recientes accidentes registrados en la carretera Transpeninsular, una de las vialidades con mayor flujo turístico en el estado.

Centro de Emergencias en la carretera transpeninsular

Castillo Verduzco subrayó que la instalación de un Centro de Emergencias sería fundamental para garantizar la seguridad de turistas y residentes, y reducir el riesgo de accidentes graves en la carretera Transpeninsular

“Es lamentable; ahí están las consecuencias de que no existen pasos a desnivel ni topes en esa área del hotel Velas. De nueva cuenta quiero alzar la voz y pedir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que escuchen: es urgente contar con un Centro de Emergencias en la mitad del corredor turístico”, declaró Castillo Verduzco.

Gobierno de BCS respalda el proyecto

La empresaria destacó que ya existen avances en el proyecto del Centro de Emergencias, el cual cuenta con el visto bueno del Gobierno del Estado y sería presentado oficialmente durante el informe del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.