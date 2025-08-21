Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 21 de Agosto, 2025
Turismo

San José del Cabo rompe la rutina: el Centro Histórico ya no es solo de Jueves de Arte

“Sabores San José” y “Sábados de Tómbola” impulsan la reactivación económica del Centro Histórico con hasta 60% más ventas entre semana.
Luis Castrejón
21 agosto, 2025
Foto: Internet

El tradicional Jueves de Arte ya no es el único atractivo del Centro Histórico de San José del Cabo. Desde octubre de 2024, la Asociación de Empresarios del Centro Histórico ha impulsado dos nuevos proyectos para dinamizar la zona durante otros días de la semana: Sabores San José y Sábados de Tómbola.

De acuerdo con Edgar Román, comisionado de bares y restaurantes de la asociación, las actividades buscan aumentar la afluencia de visitantes—tanto turistas como locales—y extender la derrama económica más allá de los jueves.

“Lo arrancamos en octubre del año pasado. Sabores San José y Sábados de Tómbola son parte de una estrategia para tener más días de activación en el centro histórico, que ya no sea exclusivo del jueves”, explicó.

📈 Aumento de ventas entre semana

Los resultados han sido evidentes. En el caso particular de Román, las ventas en su negocio durante los martes han aumentado hasta un 60% en comparación con el flujo anterior.

“Antes dependíamos de fechas especiales para ver ese nivel de ventas. Ahora, los martes son días activos gracias a estas iniciativas”, señaló.

LEER MÁS:  FITURCA posiciona a Los Cabos como líder en congresos y convenciones

🍴🎟️ Gastronomía, cultura y entretenimiento todo el año

Con estas acciones, la asociación busca consolidar a San José del Cabo no solo como un destino turístico de playa, sino como un centro cultural, gastronómico y de entretenimiento abierto durante toda la semana.

Sabores San José se enfoca en la oferta culinaria local, mientras que Sábados de Tómbola promueve actividades familiares, rifas y espectáculos que animan la plaza pública.

