El centro histórico de La Paz cada vez más abandonado

La Paz. – El Centro Histórico de La Paz en el pasado era el lugar predilecto para realizar compras de diversos productos, desde ropa hasta electrodomésticos, pero desde que la ciudad ha crecido, menos gente se ha pasado a los locales.

Comerciantes resaltaron que la baja venta que hay en esta temporada implica un duro golpe para su economía, añadiendo que perciben una falta de interés por parte de las autoridades municipales a los negocios establecidos, así lo comentó un propietario.

“Yo creo que todo se ha juntado todo para que dé como resultado el abandono del centro, tanto de los comerciantes, porque no es negocio, como de la gente y en especial las autoridades que creo que han convertido en el centro en puros antros y restaurantes que creo que los es lo que les deja dinero a ellos, entonces eso con el paso de los tiempos cada vez se ha grabado la crisis y las autoridades como que no les interesa mucho el apoyo a los comerciantes.”

Añadió que la razón por la que cree que no existe un apoyo real es debido a una falta de atención de los servicios públicos y los peligros de las noches cuando se dañan algunos locales.

“El simple hecho que teníamos una fuga de agua negra, tardaron como 10 días en venir a arreglarla y eso que se reportaba y era un olor feo, el que existía y si te vas a los alrededores, los mismos compañeros te pueden decir que, pues es nulo el apoyo. En las noches es peligroso estar aquí, cerramos temprano, amanecemos con las paredes pintadas. Pasa uno dándole un brochazo al frente y al ratito otra vez, yo tenía un módulo allá afuera y amaneció quebrado, porque lo empujaron, no tiraron y creemos que cada vez va hacia abajo lo que es el comercio.”

Añadieron que los trabajos realizados por el municipio de arreglar las banquetas no son más que un inicio, ya que aseguran que hacen falta más actividades recreativas que inviten a la población a acercarse al centro, pues muchos clientes prefieren ir a plazas y centros comerciales para realizar sus compras.

Otro propietario sugirió convertir la zona en un lugar para la recreación para las y los ciudadanos del puerto de ilusión.

“Yo pienso que eso de empezar a arreglar las banquetas fue muy bueno, lástima que nunca se concluyeron, porque se pensaba arreglar también la calle Madero, se quería arreglar la Revolución hasta la calle Bravo, pero ya no se llevan a cabo, o sea, lo que pasa es que hay que cambiarle la imagen al centro, que ya no sea una zona comercial, sino una zona peatonal con comercios para que la gente venga a distraerse. Ya no verlo como el bullicio de la gente, sino como una parte recreativa para la ciudad.”