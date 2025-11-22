Entrega de la primera etapa del Centro Integral de Finanzas en La Paz

Un paso hacia trámites más ágiles y accesibles se dio el pasado viernes con la apertura de la primera etapa del Centro Integral de Finanzas, un nuevo complejo público que concentrará servicios como el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil y áreas administrativas que hoy operan en distintos puntos de la capital.

El inmueble, ubicado en La Paz, fue entregado por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien destacó que este proyecto busca facilitar la vida diaria de quienes acuden a realizar trámites, al reunir en un solo espacio servicios esenciales y contar con instalaciones más eficientes y accesibles.

La construcción de esta primera fase implicó una inversión de 103.77 millones de pesos y contempla tres niveles con oficinas, áreas de archivo, módulos de atención, sanitarios, estacionamiento, elevador, montacargas y un sistema contra incendios, además de una cisterna de 120 metros cúbicos y planta de emergencia.

Castro Cosío adelantó que la segunda etapa —prevista para concluir en febrero próximo— sumará 114.95 millones de pesos más para ampliar áreas operativas, fortalecer la digitalización de procesos y mejorar los módulos de atención al público. La tercera fase quedará lista antes de que concluya la actual administración.

El mandatario subrayó que este complejo permitirá atender con mayor agilidad a la población y mejorar las condiciones de trabajo del personal. Asimismo, afirmó que la obra forma parte de la estrategia estatal para modernizar los servicios públicos y facilitar trámites que diariamente realizan miles de sudcalifornianos.

Con el avance de este Centro Integral de Finanzas, el Gobierno del Estado apuesta por centralizar servicios, reducir tiempos de traslado y ofrecer espacios más dignos tanto para la ciudadanía como para quienes laboran en las áreas de atención.