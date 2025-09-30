Vamos por un Centro de Salud Mental de calidad en Los Cabos: regidor Larumbe

Con el objetivo de impulsar un modelo integral de atención en salud mental, el I regidor de Los Cabos, José Manuel Larumbe Pineda, junto al director general del Instituto de Salud Mental, Juan Carlos Costich, visitaron el Centro de Atención Integral en Salud Mental y Estancia Prolongada (CAISAME) en Tlajomulco, Jalisco.

Durante el recorrido conocieron programas, tratamientos y servicios especializados para personas con trastornos mentales graves y persistentes. Este modelo, que privilegia la atención ambulatoria y deja el internamiento como última opción, será la base para crear el primer Centro de Salud Mental en Los Cabos.

El regidor Larumbe destacó que la experiencia adquirida permitirá implementar un esquema sólido y sustentable, con atención gratuita y de calidad. Por su parte, Costich reconoció la apertura del CAISAME y reiteró su compromiso para que este proyecto se concrete en beneficio de la población sudcaliforniana.

“El CAISAME ofrece tratamientos avanzados como la Estimulación Magnética Transcraneal (TMS) y la Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS), servicios que podrían replicarse en el nuevo centro de salud mental de Los Cabos para fortalecer la atención y el acompañamiento a pacientes y familias”, explicó Larumbe.

Con esta visita, aseguró el regidor, se avanza en la consolidación de un modelo integral de salud mental que refuerce el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Los Cabos.