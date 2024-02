Centros nocturnos clausurados ya habían sido notificados por Comercio Municipal

Un total de cinco centros nocturnos fueron clausurados en un solo fin de semana en la ciudad de La Paz en dos operativos interinstitucionales a cargo de autoridades municipales y de seguridad pública para verificar la regularización de los centros nocturnos y bares de la zona dorada de la capital del estado.

Al respecto Cynthia García Rojas, Directora de Comercio Municipal, explicó que el Black, el Borlo, la mezcalería La Miserable, Bahía 54 y La Baronesa fueron clausurados, mientras que en el caso del comercio denominado La Tribu se dio un apercibimiento. Por su parte, al bar Seis Uno Dos se le impuso una multa y un acta administrativa.

Puntualizó que los establecimientos nunca operaron sin licencia, contaban con una provisional, pero en cuanto finalizó se les hizo citatorio para regularizarse. En las inspecciones que hicieron en octubre y noviembre del 2023 encontraron que sí tenían licencias de alcohol, pero que no estaban actualizadas con el nuevo nombre comercial del establecimiento.

“Como Comercio, nosotros hemos tenido acercamiento con todos los negocios, hay algunos negocios que desde octubre y noviembre se les había percibido. Las clausuras no son actos que se puedan hacer en el momento a menos de que encuentres una irregularidad que la misma ley te permita, sin embargo, estos establecimientos algunos ya se les había notificado desde octubre, se les había dado un citatorio, se les hizo después un acta administrativa algunos de ellos tramitaron alguna licencia provisional sin embargo, estos tiempos ya fenecieron”.

Aclaró que muchos de estos negocios tienen licencia que las cerveceras les facilitan y únicamente lo que cuesta es el cambio de domicilio y el cambio de nombre comercial que son 15 mil y 12 mil pesos respectivamente.

“Cuentan con una licencia de alcohol, sin embargo, la ley es muy clara, si el Consejo no te ha aprobado que tu licencia de alcohol tenga el nombre comercial, el domicilio y el nombre del propietario con el establecimiento entonces ya es una falta que amerita una clausura. Es equitativo decir que no tiene una licencia, pero es que no es que nunca hayan tenido sino que no han concretado el trámite en el cual el consejo de giros, que es el único facultado, les autorice a poner toda la información a su nombre”.

Además de regularizarse, los negocios clausurados deberán pagar la multa correspondiente. Cabe mencionar que en el caso de las clausuras son 100 UMAS la multa máxima que la Dirección de Comercio tiene autorizada, lo que equivale a 10 mil 857 pesos.

GCC