¿Existen en BCS centros de atención psicológica gratuitos o de bajo costo?

La demanda de atención psicológica en Baja California Sur ha crecido en los últimos años. Problemas como ansiedad, depresión, estrés laboral, duelos no atendidos o crisis familiares se han vuelto comunes en todos los grupos de edad, pero no siempre es fácil saber dónde buscar ayuda ni cómo pagarla.

Para muchas personas, el costo de una consulta privada —que puede superar los 500 o 700 pesos— es una barrera imposible. Por eso, en los cinco municipios del estado existen centros públicos donde cualquier persona puede recibir apoyo emocional sin pagar o con una cuota muy accesible.

Estos espacios forman parte de la red estatal de salud mental y adicciones, y cuentan con psicólogos que brindan terapia individual, acompañamiento familiar y orientación en momentos de crisis. La intención es que nadie se quede sin atención por falta de recursos económicos.

LEER MÁS: ¿Qué ocurre en Japón? Ola de ataques de osos siembra miedo y deja varias víctimas

Los servicios se ofrecen de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y se puede acudir directamente o llamar para agendar una cita. La atención es confidencial y está abierta para niñas, niños, adolescentes y adultos.

¿Dónde recibir apoyo psicológico en Baja California Sur?

La Paz

Av. de los Deportistas s/n, colonia Ex Pista Aérea

📞 612 121 1444

San José del Cabo (Los Cabos)

Manuel Doblado #39, colonia 5 de Febrero

📞 624 142 5061

LEER MÁS: CIRT exige reglas para redes sociales y sanciones por difundir fake news

Comondú

Ignacio Ramírez entre Zaragoza y Cuauhtémoc, Ciudad Constitución

📞 613 132 1773

Loreto

Calle Pino Suárez #53, colonia Centro

📞 613 135 0238

Mulegé (Santa Rosalía)

Calle Benito Juárez entre Emiliano Zapata y Álvaro Obregón

📞 615 152 2212

Además de la terapia, estos centros pueden canalizar a hospitales o especialistas en casos de emergencia. Buscar apoyo psicológico a tiempo no solo evita que una situación empeore: también abre la puerta a vivir con más estabilidad y bienestar.

En un estado donde el ritmo de vida, la migración constante y las presiones económicas influyen cada vez más en la salud emocional, contar con lugares seguros, accesibles y profesionales se vuelve indispensable. Aquí, cualquier persona puede comenzar a pedir ayuda.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO