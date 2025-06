Más del 80% de centros de rehabilitación en BCS incumplen normativa oficial

De los 57 centros de rehabilitación que operan con registro oficial ante las autoridades sanitarias en Baja California Sur, solo tres cuentan con la acreditación completa de la Secretaría de Salud estatal. El resto presenta diversos incumplimientos normativos, mientras que otros establecimientos funcionan de forma clandestina hasta que son detectados por denuncias ciudadanas.

El coordinador estatal de Salud Mental y Adicciones, Juan Pablo Peña, explicó que las irregularidades más frecuentes incluyen hacinamiento, almacenamiento de alimentos caducos, uso de leña para cocinar, internamientos involuntarios sin respaldo médico, restricción de visitas familiares, uso de agua fría como castigo y deficiencias en infraestructura sanitaria.

El funcionario indicó que la situación se agrava cuando las autoridades detectan violaciones graves a los derechos humanos, lo que puede derivar en clausuras parciales o totales. Durante 2023, cuatro centros fueron suspendidos, aunque posteriormente cambiaron de ubicación o de nombre para continuar operando de forma irregular.

“Sí existen porque se han suspendido en cuatro ocasiones, cuatro establecimientos, pero cuando vamos al seguimiento, para ver lo que tienen que subsanar para seguir operando, nos damos cuenta que ya no están operando donde estaban anteriormente. Entonces, nuevamente volverlos a buscar y encontrarlos para darle seguimiento. Muchas veces se cambian de nombre y es como: no, es que yo no fui, no era mi centro, era otro padrino, etcétera”, señaló Pablo Peña.