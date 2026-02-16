Existe cerco epidemiológico por sarampión en Cabo San Lucas

un cerco epidemiológico ha sido desplegado en Cabo San Lucas tras el diagnóstico positivo de sarampión en una niña de seis años y tres meses. Las autoridades sanitarias estatales indicaron que la medida busca proteger a la comunidad y asegurar que el virus no se extienda a otros sectores de la población. La menor afectada presentó los primeros indicios de la enfermedad el 9 de febrero y recibe atención en casa.

La Secretaría de Salud de Baja California Sur precisó que se trata del primer registro de sarampión en el estado durante este 2026. Según los reportes del IMSS, la paciente se mantiene estable y bajo observación rigurosa por parte del personal de salud. Para mitigar riesgos, se ha establecido un perímetro de seguridad médica que incluye la revisión de esquemas de vacunación en las viviendas aledañas al domicilio de la menor.

El éxito del cerco epidemiológico depende de la detección temprana, por lo que las autoridades realizan actualmente el seguimiento de todos los contactos cercanos a la niña. Se informó que la coordinación entre dependencias ha permitido el despliegue de brigadas de salud en la zona residencial. Se exhorta a los padres de familia a estar atentos ante cualquier síntoma febril o erupciones en la piel de sus hijos en la zona de Cabo San Lucas.

Las acciones en campo comprenden una vacunación intensiva casa por casa y el fortalecimiento de la vigilancia en la jurisdicción de Los Cabos. Ana Luisa Guluarte, responsable de Salud en la entidad, detalló que el seguimiento clínico es constante para asegurar la recuperación total de la paciente y la seguridad de sus vecinos. Se busca incrementar la cobertura de inmunización de forma inmediata en los perímetros de riesgo detectados tras este primer caso de sarampión.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/