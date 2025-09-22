Ceremonia cívica en Cabo San Lucas destaca valores escolares y logros ambientales

En la plaza pública León Cota Collins se realizó la ceremonia de lunes cívico encabezada por la delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe. Participaron la Secundaria Técnica No. 16, el Instituto Galardones, el Grupo Infante de Valores Especiales (GIVE) y el Instituto Baldor. Estas instituciones se sumaron al acto luego de no poder integrarse al desfile cívico-militar del 16 de septiembre por las condiciones del clima.

Durante su mensaje, la delegada reconoció el esfuerzo y disciplina de las y los estudiantes. Destacó que su participación permitió concluir el trabajo que habían preparado para el desfile. También recordó que el 27 de septiembre de 1993 se instituyó el Día de la Conciencia Ambiental. Con este motivo, el sábado pasado se realizó la segunda jornada de concientización, descacharrización y limpieza en Cabo San Lucas.

En esta actividad se atendieron 12 colonias y ocho puntos de la ciudad. También participaron ocho equipos de San José del Cabo. Como resultado, se recolectaron 176 viajes en dompes, cada uno con unas cinco toneladas. Esto equivale a 880 toneladas de residuos, es decir, 880 mil kilos.

Lee más: IMDIS Los Cabos impulsa accesibilidad total en el sector turístico

La ceremonia coincidió con la conmemoración del 219 aniversario del natalicio de Mauricio Castro Cota. Con ello se reforzó el carácter cívico y formativo de este ejercicio semanal que busca promover valores, cultura y conciencia comunitaria en la delegación de Cabo San Lucas.