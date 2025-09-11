Cereza, la perrita que enfrentó la explosión y dio vida a cinco crías en Iztapalapa

El 10 de septiembre de 2025, un accidente vial de proporciones devastadoras sacudió el Puente de La Concordia en Iztapalapa, cuando una pipa con 50 mil litros de gas LP explotó.

Sin embargo, en medio de la desolación y el caos, una conmovedora historia de supervivencia y amor incondicional emergió: la de Cereza, una perrita mestiza que, contra todo pronóstico, logró escapar de las llamas, salvando su vida y la de los cinco cachorros que llevaba en su vientre.

Cereza fue alcanzada por el fuego, sufriendo quemaduras en el costado izquierdo de su lomo, además de padecer anemia y desnutrición. Pese a este cuadro crítico, su instinto maternal la impulsó a huir del lugar del siniestro, llevando consigo la esperanza para sus futuras crías.

El grupo de veterinarios “Huellitas Amor Sin Fronteras” la encontró en estado de shock, con quemaduras y señales de trabajo de parto, y procedió a su rescate y traslado inmediato a una clínica.

¿Cómo sobrevivió Cereza?

Tras la urgente atención médica, Cereza fue sometida a una cesárea de emergencia. La cirugía fue crucial para intentar salvar a sus pequeños, quienes nacieron prematuramente y ahora se encuentran en una condición delicada, con bajo peso y gran fragilidad.

La valiente madre canina también debe afrontar una segunda cirugía para tratar sus quemaduras. Ana Silvia Díaz, fundadora de la organización, describe a Cereza como “un milagro” y un vivo ejemplo de la resiliencia y el amor inquebrantable que solo una madre puede manifestar.

¿Cómo puedes apoyar a Cereza?

La historia de Cereza ha conmovido a cientos de personas, quienes buscan apoyar su recuperación y la de sus cachorros. El grupo “Huellitas Amor Sin Fronteras” ha hecho un llamado a la comunidad para recaudar fondos, ya que los gastos médicos son elevados.

Es posible realizar donaciones a través de diversas cuentas bancarias, incluyendo:

Banorte: Clabe interbancaria 07218001182837662012

Bancomer: 4152 3138 1055 273212

Banco Azteca: 4027 6658 9277 957112

Coppel (OXXO): 4169 1614 6125 225512

PayPal: paypal.me/huellitasanadiaz

El incidente no solo afectó a Cereza; reportes indican el rescate de otros animales con heridas, como una paloma, un gato y otro perro. Esta tragedia resalta la importancia de la empatía hacia los animales en situaciones de desastre.