¿Qué hacer si tu coche no pasa la verificación? Guía para evitar multas en 2026

Si al acudir al centro de control ambiental los técnicos determinan que tu coche no cumple con los estándares de emisión de contaminantes, no entres en pánico, pero actúa con rapidez. La Secretaría del Medio Ambiente establece protocolos claros para los conductores que obtienen un resultado de “rechazo”, permitiendo que realicen las reparaciones necesarias en su vehículo para intentar el proceso nuevamente sin que esto represente necesariamente un doble pago, siempre y cuando se respete el calendario oficial.

El primer paso tras una verificación fallida es solicitar el reporte técnico detallado en el verificentro. Este documento especifica si el fallo de tu coche se debe a altas emisiones de hidrocarburos, monóxido de carbono o problemas en el sistema de diagnóstico a bordo. Con este análisis, deberás acudir a un taller mecánico especializado para realizar el mantenimiento correctivo, que generalmente incluye la limpieza de inyectores, cambio de filtros o revisión del convertidor catalítico.

Es fundamental entender que, en la mayoría de las entidades como la CDMX y el Estado de México, los usuarios tienen derecho a una reverificación gratuita si el segundo intento se realiza en el mismo centro y dentro del periodo de tiempo estipulado (usualmente 30 días naturales). No dejes pasar el tiempo, ya que circular con una verificación vencida te hace acreedor a una multa por verificación extemporánea, la cual supera los 2 mil pesos en diversas regiones del país.

Contexto: La importancia de la afinación preventiva

Para evitar contratiempos, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz recomienda realizar una afinación completa de tu coche cada 10 mil kilómetros o cada seis meses. Según estadísticas de los centros de control, el 40% de los rechazos en la verificación podrían evitarse con un cambio preventivo de bujías y aceite. En ciudades con altos niveles de polución, el endurecimiento de las normas ambientales busca reducir las partículas PM2.5, por lo que el estado mecánico de los vehículos particulares es vigilado con mayor rigor por la Policía de Tránsito.

Recuerda que mantener tu coche en buen estado no solo te ayuda a aprobar la inspección, sino que garantiza tu seguridad y la de tu familia al circular por las carreteras nacionales. Ante cualquier irregularidad o cobro indebido en los centros autorizados, puedes presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

