Autoridades cierran autopista Tepic-Mazatlán tras enfrentamiento en Sinaloa

Los enfrentamientos registrados la mañana del miércoles en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, provocaron el cierre temporal de la Autopista Tepic-Mazatlán, como medida preventiva para proteger a los automovilistas. La interrupción de la circulación se mantuvo durante varias horas, mientras fuerzas estatales y federales restablecieron el control de la zona.

La reapertura de la vialidad ocurrió después de las 14:00 horas, una vez que las autoridades confirmaron condiciones de seguridad. Durante el periodo de cierre, se retiraron vehículos varados y se supervisó el tránsito para evitar riesgos, luego de que un vehículo resultara afectado en los hechos violentos.

Los choques armados y detonaciones iniciaron alrededor de las 07:00 horas y se prolongaron hasta cerca del mediodía. La situación fue contenida tras la intervención coordinada de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, como parte de un operativo de seguridad desplegado en la región.

De acuerdo con autoridades de Nayarit, no se registraron afectaciones directas en su territorio, ya que los hechos se concentraron dentro de Escuinapa, fuera de la franja colindante con Tecuala, Nayarit. No obstante, se mantuvo un estado de alerta y se instalaron filtros de revisión en carreteras y zonas serranas limítrofes.

El cierre carretero respondió exclusivamente a criterios de prevención y protección civil, con el objetivo de evitar la exposición de la población a situaciones de riesgo. Finalmente, las autoridades confirmaron que la circulación entre Sinaloa y Nayarit quedó restablecida en ambos sentidos, una vez concluido el operativo de seguridad.