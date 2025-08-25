¿Por qué cerraron el edificio nuevo de la delegación de Cabo San Lucas?

El edificio de la nueva delegación de Cabo San Lucas fue cerrado debido a irregularidades contractuales en el acuerdo de arrendamiento firmado por la administración anterior. Como resultado, varias oficinas municipales serán reubicadas, confirmó el tesorero municipal, Rigoberto Arce.

El funcionario aclaró que este cambio no representará un gasto adicional, ya que la reubicación está contemplada dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Los Cabos. Además, anunció que el alcalde Christian Agúndez presentará próximamente un proyecto de ampliación del edificio delegacional, ya que las instalaciones actuales han quedado rebasadas por el crecimiento poblacional y la demanda de servicios públicos.

“En Cabo San Lucas, solamente se desocupó una parte del edificio de la nueva delegación. Estamos en proceso de instalar a las dependencias en una nueva plaza, cuya ubicación será informada más adelante. Existe un proyecto que el alcalde dará a conocer para ampliar el edificio”, detalló Arce.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, explicó que el desalojo se realizó tras detectar inconsistencias legales en el contrato firmado con un particular durante la administración pasada. Esta situación obligó a cerrar el edificio y buscar un nuevo espacio que brinde mayor certeza jurídica y mejores condiciones para la atención ciudadana.

